元ギャルママモデルの日菜あこが19日に自身のアメブロを更新。人気アイスクリーム店『サーティワンアイスクリーム』の数量限定の品を即予約したことを明かした。この日、日菜は「サーティワンで可愛いアイスが出てて」と切り出し「即予約」したことを報告。『サンリオキャラクターズ ひなだんかざり』を紹介し「めちゃ可愛くない！？」とコメントした。続けて「スマホがあればモバイルオーダーで家から予約出来ちゃう」と明かし「