チームの生産性を上げるにはどうすればいいのか。メンタルコーチの飯山晄朗さんは「役割意識の差で仕事への取り組み方が変わる。会社やチームの中での役割を明確化することが大切だ」という――。※本稿は、飯山晄朗『科学的に裏付けられた教えるスキル』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／imtmphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imtmphoto■講演会で稲盛和夫氏が語ったこと最近「コンパッ