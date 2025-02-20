挽回を期す25-26シーズンに向けて、水面下で積極的な動きを見せているようだ。現在プレミアリーグで15位に沈み、未曽有の危機に陥っているマンチェスター・ユナイテッドが、今冬にもターゲットに挙げていたポルトガル代表FWジオバニ―・クエンダの獲得に近付いているようだ。現地時間２月19日、イギリス人ジャーナリストのベン・ジェイコブスが、「ユナイテッドと選手（クエンダ）が個人的な条件に対して口頭合意した」とコ