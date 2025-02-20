予算案への賛成を視野に、与党からそれぞれボールが投げられている野党の国民民主党と日本維新の会。国民に対しては「１０３万円の壁など」。維新に対しては「高校授業の無償化など」。先に教育無償化で詰めの協議に進んでいる維新に対し、国民側から注文がつけられました。２月１９日緊急会見を開いた国民民主党。榛葉幹事長は「中途半端な案で、維新さんが自民党と握るようなことがあれば、１０３万円の壁やガソリン減税を