成長には個人差があると知っていても、親の悩みは尽きない。“発達の遅れ”に気付いた親は、何をすればいいのか。『楽しく遊びながら子どもの「発達」を引き出す本』（青春出版社）を書いた松本哲さんは「乳児期の原始反射が消えていないことが原因かもしれない。子供の発達に悩んでいる親には、ぜひ家でやってほしい体操や声かけがある」という――。（第2回）※本稿は、松本哲（著）、本間龍介（監修）『楽しく遊びながら子ども