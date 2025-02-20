SNSを通じて海外に誘い出され特殊詐欺に加担させられるなどのケースが増えているとして、警察庁が注意を呼びかけています。坂井国家公安委員長「高校生がオンラインゲームの中で誘われ渡航し、そして現地で保護されたといったものもあると承知しております。少しでも怪しいと思うものには一切応じないでいただきたい」ミャンマーに連れ去られ特殊詐欺のかけ子をさせられた日本の男子高校生2人のケースも含め、警察庁は去年10月から