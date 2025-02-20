20日午後2時半ごろ、神奈川県横浜市を走るJR横須賀線の線路脇ののり面で火事があり、現在も延焼中です。この影響で、東海道線などが運転を見合わせています。警察や消防によりますと、20日午後2時半ごろ、横浜市保土ケ谷区で、近隣の工事関係者から「住宅前でのり面が燃えている」との119番通報がありました。現場は、JR横須賀線の保土ケ谷駅と東戸塚駅間の線路脇にあるのり面で枯れ草などが燃えていて、消防車など15台が出て消火