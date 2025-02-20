埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、大野知事は20日に石破首相と面会し要望書を提出しました。大野知事が石破首相に手渡した要望書では、本格復旧にむけ国が、技術的・財政的な支援を行うことのほか下水道の点検基準などの見直しや強じん化をはかることなどを求めています。石破首相「心理的な不安は埼玉県民のみならず多くの日本国民が持っているところで、よく県とも連携をとり意思疎通を図りながらやってまいりたい」面会を終え