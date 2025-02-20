MLB・ドジャースの山本由伸投手は日本時間20日、アリゾナ州グレンデールで今季キャンプ3度目のブルペン投球を行い、翌日のカブスとのオープン戦先発に備えました。翌日に向け、球数は12球と少なめでしたが、全て、ノーワインドアップから力のこもった投球を見せました。大谷翔平選手も新たに導入したフォームのノーワインドアップは助走距離があることで出力が増し、ボールの球威や球速アップにもつながるメリットがあるといいます