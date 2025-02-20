【ソウル聯合ニュース】韓国で今年の看護師国家試験の合格者２万３７６０人のうち、男性は４２９２人（１８．１％）で、今年の合格者を加えると韓国の男性看護師は計４万３０５人となった。大韓看護協会が２０日、伝えた。看護師免許を持っている約５６万人のうち、男性が占める割合は７％を超えた。韓国では１９３６年から６１年にかけ２２人の男性が看護師養成学校を卒業したものの看護師免許が与えられず、６２年に初めて男