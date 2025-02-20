競合ひしめく市場に後発で参入し、シェアを獲得するにはどうすればいいか。フィットネスブランド『VALX』を展開するレバレッジ代表の只石昌幸さんは「自社で開発したタンパク質含有量が96.4％のプロテインを初めて飲んだ時、僕自身が不味すぎて吐いてしまった」という。北の達人コーポレーション社長の木下勝寿さんが聞いた――。※本稿は、木下勝寿『なぜあの商品、サービスは売れたのか？ トップマーケッターたちの思考』（実業