20日未明、南魚沼市の国道17号で大型トレーラーが男性と衝突し、60代の男性が亡くなりました。 事故があったのは、南魚沼市奥地内の国道17号です。警察によりますと、午前4時ごろ「走行中に人と衝突した」と大型トレーラーを運転していた60代の男性から110番通報がありました。トレーラーと衝突した南魚沼市の新聞配達員の男性(61)は搬送時、意識不明の重体で搬送先の病院で死亡が確認され