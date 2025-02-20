先日、お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるまが公式YouTubeにて、「この度、オンラインカジノにまつわる事情聴取を受けたという記事により大変お騒がせしてしまい大変申し訳ございません」と謝罪。【映像】オンラインカジノの仕組み（詳細図）違法なオンラインカジノへの関与。今月、吉本興業の芸人らがオンラインカジノに関連した捜査で警察から事情聴取を受けており、高比良もその1人だった。YouTubeでは2019年末に大学