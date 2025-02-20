去年2月、千葉県茂原市の2か所の郵便局から連続して現金が盗まれた事件で、このうち1つの郵便局からおよそ1100万円を盗んだとして37歳の男が逮捕されました。埼玉県久喜市の自称建設業・永村智弥容疑者（37）は去年2月、茂原市で閉店後の郵便局に侵入し、現金およそ1100万円を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、現場の防犯カメラの映像から、永村容疑者のほかに少なくとも3人が関与したとみられています。この事件の