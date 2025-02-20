■MLB レッドソックスキャンプ（日本時間20日、米・フロリダ州フォートマイヤーズ）【写真を見る】レッドソックス・吉田正尚「いい日々を過ごせている」右肩手術からの復活を期すキャンプ3日目を迎えたレッドソックスの吉田正尚（31）。この日はまず球団スタッフと20mほどの距離をあけ、フォームの確認をしながらキャッチボールを行った。外野守備練習では、本拠地グリーンモンスターと同じレフトの壁のクッションボールの処理など