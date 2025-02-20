大谷翔平投手（３０）の?凱旋試合?として注目されるカブス―ドジャースによるメジャー開幕シリーズ「ＭＬＢＴｏｋｙｏＳｅｒｉｅｓｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍ」（３月１８、１９日、東京ドーム）のオフィシャルグッズが、２１日からＭＬＢ公式オンラインショップで先行発売される。６年ぶりとなるメジャー公式戦の日本開催を記念しパッチ付きのユニホーム（２万８０００円）、江戸文字風のロゴがデザインされたＴシャ