今回、Ray WEB編集部は職場での恐怖体験について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・ハルカはお問いあわせセンターで働いています。会社の名簿にないはずの人が、お客様と話していること気づいた主人公。これから主人公・ハルカはどのような行動に出るのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：こもとさちあわせて読みたい💖【後編】チャットに存在しない名前の社員がいて…正体はまさかの人物だった！？