Kentaro Okasaka［東京２０日ロイター］ - ツムラは２０日、２４１万８４００株の株式売り出しを決議したと発表した。政策保有株の縮減の一環で、一部株主から売却の合意が得られたとしている。株主層の多様化や流動性向上が狙い。 保有株を売却するのはスズケンや三菱ＵＦＪ信託銀行など。売り出しに伴う需給への影響を緩和するため、発行済み株式総数の１．９１％に当たる１４６万５０００株・５０億円を上限とする自