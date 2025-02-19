auスマホ「Xperia 1 V SOG10」と「Xperia 5 V SOG12」がAndroid 15に！KDDIは18日、携帯電話サービス「au」向けとして2023年に発売した5G対応スマートフォン（スマホ）「Xperia 1 V SOG10」および「Xperia 5 V SOG12」（ともにSony製）に対して最新プラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年2月18日（火）より順次提供開始するとお知らせしています。更新は各機種ともに本体のみで無線L