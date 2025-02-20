フリーマンとトラウトがサプライズドジャースのフレディ・フリーマン内野手とエンゼルスのマイク・トラウト外野手が子どもにサプライズを行った。ロサンゼルスの山火事で家を失った家族へ、ユニホームや野球道具をプレゼントして動画でメッセージを贈った。地元メディア「ドジャース・ネーション」は「フリーマンとトラウトがお宝グッズをアンソニー君とジョー君にプレゼントをした。彼らの家族は火災ですべてを失ってしまった