女優の遠野なぎこさんが2025年2月20日にインスタグラムを更新し、「ベジファースト」に対して異論を唱えた。遠野さんは摂食障害があることを公表している。「私は...勿論やらない」ここ数日、摂食障害の苦しみについてインスタグラムで明かしていた遠野さん。一方、20日には「完全復活したら...！！」「先ずは、勿論自炊がしたい！！自分のお料理を食べて安心したい！！」とつづった。さらに「あとは...いちご煮が食べたいなぁ。（