ＴＢＳの若林有子アナウンサーが２０日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＧＡＭＥ×ＧＡＭＥｐｏｗｅｒｅｄｂｙＴＢＳ【ガメガメ】」に出演。お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんに激怒した。１年ぶりにクロちゃんの自宅に突撃する企画が行われ、新人の浦野芽良アナウンサーと共に足を踏み入れた。クロちゃんは「俺ね、アロマコーディネーターなので、結構においとか好きだから宝物見せますね」と切り