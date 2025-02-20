２０２３年の３冠牝馬で、前走の香港カップは２着だったリバティアイランド（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ドゥラメンテ）は、明日２月２１日に栗東トレセンに帰厩する。出走予定のドバイ・ターフ・Ｇ１（４月５日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）では、引き続き川田将雅騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組む。２月２０日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。