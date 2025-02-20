こちらのサレ妻コマ(@sarezuma_koma)さんによる漫画は、息子の何気ない一言から夫の不倫が発覚し、探偵に調査を依頼した妻のお話です。夫の浮気相手は息子と同じ習い事のママさんでした。会社に浮気の証拠を送られたくなければ、離婚届に署名するよう迫ります。『息子の一言で不倫発覚しました』第6話をごらんください。 ©sarezuma_koma ©sarezuma_koma ©sarezuma_koma ©sar