【ニートくノ一となぜか同棲はじめました 出浦白津莉】 7月 発売予定 価格：24,200円 箱入り娘は、フィギュア「ニートくノ一となぜか同棲はじめました 出浦白津莉」を7月に発売する。価格は24,200円。 本商品は「ニートくノ一となぜか同棲はじめました」のヒロイン「出浦白津莉」を約1/6スケールフィギュア化したもの。描き下ろ