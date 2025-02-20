廷内イラスト17日の法廷 3人の赤ちゃんの遺体を遺棄し、うち1人を殺害した罪に問われている母親の裁判員裁判です。検察側は懲役7年を求刑。女は最後に「自分と向き合えず、逃げ出してしまった」と亡くなった3人への謝罪の言葉を述べました。 起訴状などによりますと、高松市の元風俗店従業員の女（36）は、2020年、自宅で産んだ男の赤ちゃんの鼻と口を母乳で濡れたタオルで覆って殺害した罪と、この子を含め、合わせて3