岐阜市で去年11月、3人が死傷した事故で、乗用車を運転していたベテラン県議らが2月20日、書類送検されました。岐阜市選出で当選9回の玉田和浩県議(81)は去年11月、岐阜市下奈良2丁目の信号のない交差点で乗用車を運転中、軽乗用車と出会い頭に衝突する事故を起こしていました。この事故で、軽乗用車の後部座席に乗っていた男性(40)が死亡し、運転していた男性の妻(41)と助手席の長男(5)も軽いケガをしました。警察は20日