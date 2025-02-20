第55回視能訓練士国家試験の概要 試験日2025年（令和7年）2月20日（木） 合格発表2025年（令和7年）3月21日（金）午後2時 厚生労働省サイトの資格・試験情報ページにて、受験地・受験番号を掲載して発表されます。また合格者には合格証書が郵送される予定です。 ＞国家試験合格発表｜厚生労働省 第55回視能訓練士国家試験の結果速報 3月21日（金）の合格発表日に更新します。 合格者数・合