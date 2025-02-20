伊勢湾岸道 東海JCT～飛島JCTで集中工事！ 伊勢湾岸道 東海JCT～飛島JCTの工事概略図。 NEXCO中日本は、E1A 伊勢湾岸道 東海JCT～飛島JCT（上下線）において集中工事を実施する。期間は3月2日（日）0時～3月19日（水）24時まで。この集中工事は、走行安全性と快適性を高めるために必要な工事であるとされ、舗装補修工事、名港中央大橋の斜材ケーブルの調査などが実施される。それに伴い昼夜連続