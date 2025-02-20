相次ぐ外国人グループによる銅線ケーブルの窃盗事件。盗まれたものと知りながら銅線ケーブルを買い取った疑いなどで、金属買取店社長で中国籍の男が警視庁に逮捕されました。盗品等有償譲り受けなどの疑いで逮捕されたのは、栃木県小山市の金属買取店「祥瑞産業」社長で、中国籍の張延強容疑者（37）です。張容疑者は去年5月、カンボジア国籍の窃盗グループが群馬県藤岡市の太陽光発電所から盗んだものと知りながら、銅線ケーブル