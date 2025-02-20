２０日の東京外国為替市場の円相場は円高・ドル安が進み、円相場は一時、１ドル＝１４９円台をつけた。１４９円台をつけるのは、昨年１２月上旬以来２か月ぶり。市場では日本銀行が早期に追加利上げするとの見方が強まっていることなどから、日米の金利差の縮小が意識され、円買い・ドル売りが広がっている。