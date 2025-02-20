日本フランチャイズチェーン協会が20日発表した主要コンビニ7社の1月の既存店売上高は前年同月比2.6％増の9132億円だった。2カ月ぶりに前年を上回った。インフルエンザの流行を受け、マスクなどの衛生用品が好調だった。野菜の価格高騰の影響で、サラダの売り上げも良かったという。来店客数は1.1％増の12億1714万人で、4カ月連続のプラス。1人が1回の買い物で使う金額を示す平均客単価は1.5％増の750円だった。