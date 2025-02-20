20日、俳優の中山優馬さんが、STARTO ENTERTAINMENT退所後の初舞台となる農業系☆Rock Musical 『いただきます！〜歌舞伎町伝説〜』の、囲み取材に登場し意気込みを語りました。【写真を見る】【中山優馬】独立後の初舞台で主演ホスト役役作りでホストクラブに体験入店「お客様を楽しませたいのは似ている」と役者との共通点を語る本作は、中山さん演じる歌舞伎町の人気ホストが、農業を通して人の温かさや食のありがたみに触れ