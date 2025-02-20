荏原製作所所有の木型が積み上げられた下請け会社の倉庫（公正取引委員会提供）ポンプ製造用の木型などを下請け会社176社に無償で長期間保管させたのは下請法違反（不当な経済上の利益の提供要請）に当たるとして、公正取引委員会は20日、ポンプ製造販売大手「荏原製作所」（東京）に保管費用の支払いと再発防止を勧告した。保管させた木型などは計8900個に上り、公取委が金型や木型の無償保管に関して勧告した事案で過去最多と