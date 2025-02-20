SBI新生銀行は、4月から60歳以上の普通預金の金利を約2倍に引き上げると発表しました。SBI新生銀行は日本銀行が1月に利上げしたことを受けて、普通預金の金利を3月3日から0.21％に引き上げます。こうしたなか4月1日からは、60歳以上の個人を対象に、普通預金の金利を通常の約2倍となる0.4％に引き上げます。家族構成や資産運用などに関するアンケートに答えて無料の会員制サービスに登録すれば、既存の口座を持つ人も新規