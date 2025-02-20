気象台は、午後4時7分に、なだれ注意報を舞鶴市、綾部市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】京都府・舞鶴市、綾部市に発表（雪崩注意報）京都府では、大雪や落雷、なだれに注意してください。北部では、電線等への着雪に注意してください。【警報（発表中）と予報値】■京都市□なだれ注意報22日にかけて警戒■舞鶴市□なだれ注意報【発表】22日にかけて警戒■綾部市□なだれ注意報【発表】22日にかけて警