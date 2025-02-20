メジャーリーグ・ロサンゼルスドジャースが「大分むぎ焼酎・二階堂」とパートナーシップ契約を締結し、スタジアムで日本の焼酎を楽しめることになりました。ドジャースと日本企業とのパートナーシップ契約は大谷翔平選手が加入してから相次ぎ、酒造メーカーとしては初めて、二階堂酒造が契約しました。麦焼酎「二階堂」は去年からアメリカへ輸出を始め、ドジャースタジアムのVIP席のメニューに採用されていました。今回の