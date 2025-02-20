JR東京駅で展開するスイーツバーガーブランド｢CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)｣は、2025年2月26日(水)より『カービィのスイーツバーガートートバッグセット』を期間限定で販売いたします。カービィフェイスを描いたスイーツバーガーとトートバッグのセットが再登場!ぜひ、この機会にチェックしてみてくださ