「兄妹で保護して良かったと思う瞬間」。そんなコメントととも投稿された2枚の写真。そこには、茶白猫の兄妹が猫団子になって眠る姿が写っています。撮影したのは、飼い主のX（ツイッター）ユーザー・ネコにごはんさん（@neko22gohan）。どのようにこの兄妹猫と出会ったのでしょうか。詳しいお話を伺いました。【動画】「ごはん♪ ごはん♪」猫さんの“おねだりダンス”を見る庭で母猫が2匹の子猫を出産2019年9月、飼い主さんの自