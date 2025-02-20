清水エスパルスの元日本代表MF乾貴士が、地元のスターとの3ショットに笑顔を見せている。2024シーズンの明治安田J2リーグで優勝した清水は、2025シーズンはJ1に復帰。開幕戦では東京ヴェルディと国立競技場で対戦した。2023シーズンのJ1昇格プレーオフ決勝の再現となった試合。2年越しのリベンジに燃える清水は、北川航也のゴールで0-1と勝利を収め、開幕戦白星スタートを飾った。乾も持ち味であるテクニックで魅了し、チームの攻