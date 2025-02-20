福岡中央署は20日、福岡市中央区の個人宅固定電話に同日午前10時40分ごろから午後0時15分ごろまでの間、電話会社を名乗る人物から「電話料金の未払いがある」「2時間後にこの電話が使えなくなる」などと言われる不審電話事案が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同区内では、他にも警察官をかたる不審電話も発生しているという。