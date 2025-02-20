札幌市南区の「ノースサファリサッポロ」の運営会社が札幌市に提出した撤去計画書に、建物の撤去や移転についての具体的な記載が一切なかったことが新たに分かりました。ノースサファリサッポロは、開発が制限される「市街化調整区域」に１５６棟の違法建築物を建て、２０年にわたり営業を続けていて、札幌市は園内のすべての建物を撤去するよう指導しています。関係者によりますと、２０２５年２月１８日に運営会社が