下関市に住む60代の女性が現金2200万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害にあいました。警察によりますと、下関市に住む60代の女性は去年1月ごろ、資産運用に関するサイトを通じて知り合った人物とLINEでやり取りをしていたところ「私が勧めた株の価格は継続的に上昇しており、投資グループに参加したメンバーは短期間で利益を上げている」などと言われたということです。その後、アシスタントを名乗る別の人物を紹