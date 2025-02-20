２０２４年１１月、小樽市のＪＲ小樽駅で、運転士が安全確認を怠り、誘導係員の指示がないまま列車を動かしていたことがわかりました。同じ事案が二度にわたって発生していて、北海道運輸局はＪＲ北海道から詳しい内容を聞き取って対応を検討するとしています。JR北海道や北海道運輸局などによりますと、２０２４年１１月８日、ＪＲ小樽駅で列車を連結する際に、本来は誘導係員が合図した後に発進しなければならないにも関わらず、