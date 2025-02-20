『cocoloni占い館』立川店が、2025年1月28日に開店1周年を迎えました。これを記念して、同店では日頃の感謝を込めた特別なキャンペーンを開催！占いファンのみならず、初めて占いを体験する方も楽しめる内容となっています。■『cocoloni占い館』とは？『cocoloni占い館』は、株式会社cocoloniが運営するリアル店舗で、2024年1月28日に東京・立川に1号店をオープンしました。続いて、2024年5月には埼玉・川越に2号店を開設し、