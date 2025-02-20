日本外国特派員協会は20日、公式ホームページを更新。米映画界で最高の栄誉とされる「第97回アカデミー賞」にノミネートされた映像ジャーナリスト・伊藤詩織による初監督映画『Black Box Diaries』について、伊藤と弁護団による会見と上映会が同日に予定されていたが、ともに中止となった。【動画】伊藤詩織監督作品について…弁護士らが会見同映画は、監督自身が被害にあった性的暴行事件への調査を記録した斬新なドキュメン