お笑いコンビ「マユリカ」の中谷（35）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。予約注文していたサングラスが届き、人気漫画キャラに変身した姿を披露した。「かなり前に予約注文していた戸愚呂（弟）のサングラスが届いてた！」とつづった中谷。サングラスをかけ、漫画「幽☆遊☆白書」のキャラクター・戸愚呂弟に扮した姿を公開した。昨年10月にバンダイナムコから「戸愚呂弟のサングラス」が予約販売されており、25