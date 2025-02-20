タレントのミッツ・マングローブ（49）が20日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。両親との関係について語った。司会の黒柳徹子はミッツについて「慶大卒のインテリ女装家、歯に衣着せぬ発言で人気を集める。音楽ユニット『星屑スキャット』の一員でもあります」と紹介した。正月は家族で集まるのかと問われたミッツは「母親が都内に1人で住んでるんで、そこに集まって。弟夫婦と子供、女の子、