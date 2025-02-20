◇プロ野球・巨人春季キャンプ第5クール1日目(20日、沖縄)プロ野球・巨人の一軍キャンプは20日、第5クール初日を迎えました。昼頃には投手陣がブルペン横にある陸上競技場でトレーニングを実施。戸郷翔征投手、山崎伊織投手、井上温大投手は3人でリレー形式のランニングを行いました。3投手はトラックを3等分し、バトンタッチを行いながらトラックを周回。自転車に乗った杉内俊哉投手コーチに並走されながら走り込みました。序盤は