２０日午後２時３５分頃、横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘のＪＲ保土ヶ谷駅と東戸塚駅間の線路沿いで、「のり面が燃えている」と近くの工事関係者から１１９番があった。枯れ草が燃え、けが人はなかった。神奈川県警保土ヶ谷署が詳しい出火原因を調べている。ＪＲ横浜支社によると、午後３時４５分時点で東海道線の東京―熱海駅間と横須賀線の東京―久里浜駅間の上下線で運転を見合わせている。